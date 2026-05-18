Городские власти ищут подрядчика для откачки ЖБО из туалетных кабин.

Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

В рамках обслуживания каждой кабины подрядчик обеспечит полный комплекс работ: откачку и вывоз отходов из накопительного бака, тщательную очистку внутренних и внешних поверхностей, наполнение бака дезинфицирующими и дезодорирующими составами, установку туалетной бумаги.

Ключевая особенность тендера — длительный срок оказания услуг. Контракт будет действовать более двух лет: с момента его подписания до 31 июля 2027 года.

Всего за этот период планируется провести 1,5 тысячи обслуживаний. Таким образом, цена одной процедуры для одной кабинки составит 1100 рублей.