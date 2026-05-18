В Тульской области завершился очередной этап международной оперативно-профилактической операции «Пангея». Мероприятие было направлено на пресечение незаконного оборота лекарственных средств, медицинских изделий и БАДов.

В рейдах участвовали сотрудники регионального УМВД, таможни, ФСБ и Росздравнадзора. Особое внимание правоохранители уделили точкам продажи медицинских товаров — всего проверено более 170 профильных организаций.

Итоги рейда показали, что нарушения в этой сфере остаются системными. Полицейские выявили факты незаконного оборота сильнодействующих и психотропных препаратов, а также подделку рецептурных бланков. Все виновные привлечены к ответственности, предусмотренной законом.

Помимо офлайн-торговли, силовики проверили интернет-пространство. В результате мониторинга заблокировано 27 веб-ресурсов, где рецептурные медикаменты продавались с нарушением законодательства РФ.

В УМВД подчеркнули, что системный контроль за оборотом медицинских препаратов будет продолжен совместно с контролирующими ведомствами.