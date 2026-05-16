16 мая 2026 года состоялся заключительный матч Лиги Пари (Первой лиги) сезона 2025/26. По итогам московский футбольный клуб «Родина» стал победителем, обыграв тульский «Арсенал» со счетом 4:1.

Голы у победителей забили Иван Тимошенко (15-я минута), Артём Максименко (19, 40) и Солтмурад Бакаев (50). У «Арсенала» отличился Максим Максимов (51).

Московская команда завершила чемпионат с 68 очками, одержав 19 побед при 11 ничьих и 4 поражениях.

Второе место занял воронежский «Факел», также набравший 68 очков, но уступивший «Родине» по дополнительным показателям после своей победы над ульяновской «Волгой» (3:0).