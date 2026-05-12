26.06.26 в регионе ожидают свадебный бум: ЗАГСы будут работать круглосуточно — с 00.01 до 23.59. Масштабную акцию обсудили на оперативном совещании в правительстве. Сейчас в Тульской области приступили к планировке тех помещений, где будет организована торжественная регистрация, рассказала первый замгубернатора Наталья Архипова.

«Учитывая, что мы выходим за пределы помещений ЗАГСов, нужно постараться, чтобы никто не был разочарован, чтобы все прошло на достойном уровне и люди были абсолютно довольны теми локациями, которые они выбрали для регистрации брака в этот день, — отметил губернатор Дмитрий Миляев. — Особенно моменты, касающиеся вечернего и ночного времени — есть и такие заявки. И что касается приезжих — в Тульскую область собираются приехать молодожены из других регионов».

Напомним, заявления на регистрацию брака 26.06.26 принимаются в электронном виде через портал Госуслуг до 23 мая.

Помимо традиционных ЗАГСов, молодожены смогут выбрать для торжества одну из уникальных площадок: