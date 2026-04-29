Сегодня утром уровень Упы вновь поднялся. Берега снова оказались под водой. Кадрами, сделанным утром сегодня, поделилась наша постоянная читательница Елена Горохова.
Поднятие реки связано с циклоном, который принес обильные осадки в Центральную часть России. По данным метеорологов, в течение апреля в Тульской области выпало по состоянию на 29-е число 81 мм осадков при норме в 40 мм. То есть в два раза выше среднего показателя.
Согласно прогнозу, сегодня еще сохранится влияние тыловой части циклона, уходящего на северо-восток Европейской России. В облаках ближе к вечеру появятся неустойчивые прояснения. Осадки примут локальный и кратковременный характер и всё чаще будут переходить в дожди. Немного повысится температура.