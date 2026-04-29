Уровень осадков, выпавших в Тульской области за месяц, превысил более чем в два раза климатическую норму.

Фото Елены Гороховой.

Сегодня утром уровень Упы вновь поднялся. Берега снова оказались под водой. Кадрами, сделанным утром сегодня, поделилась наша постоянная читательница Елена Горохова.

Поднятие реки связано с циклоном, который принес обильные осадки в Центральную часть России. По данным метеорологов, в течение апреля в Тульской области выпало по состоянию на 29-е число 81 мм осадков при норме в 40 мм. То есть в два раза выше среднего показателя.

Согласно прогнозу, сегодня еще сохранится влияние тыловой части циклона, уходящего на северо-восток Европейской России. В облаках ближе к вечеру появятся неустойчивые прояснения. Осадки примут локальный и кратковременный характер и всё чаще будут переходить в дожди. Немного повысится температура.