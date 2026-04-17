В Тульской области запустили проект «Спортивный автобус»

Фото из соцсетей Дмитрия Миляева.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Спортивный автобус». Его цель — обеспечить доставку детей из отдаленных населённых пунктов на тренировки и соревнования.

В качестве пилотных выбраны Воловский и Суворовский районы. Для них уже закуплены автобусы на 20 мест, оборудованные площадкой для маломобильных детей и полностью соответствующие требованиям безопасности (ГЛОНАСС, видеонаблюдение, тахографы).

Первый автобус доставлен в поселок Волово. После оформления документов и подбора водителя он начнет работу к 1 мая. В дальнейшем проект планируется расширить на другие районы области.

«Расстояние не должно быть преградой на пути к спортивным достижениям», — подчеркнул глава региона.