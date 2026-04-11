  В Туле подвели итоги регионального этапа Ночной хоккейной лиги - Новости тульского спорта - MySlo.ru
В Туле подвели итоги регионального этапа Ночной хоккейной лиги

11 апреля в Ледовом дворце состоялась торжественная церемония закрытия регионального этапа Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд «Ночная хоккейная лига».

Сезон 2025-2026 стал по-настоящему масштабным для региона: участие в нем приняли 50 команд, объединивших порядка 1200 хоккеистов-любителей. Матчи проходили в четырех дивизионах: «Лига Надежды», «Любитель 40+», «Любитель 50+» и «Лига Мечты».

Гостей и участников мероприятия приветствовал министр спорта Тульской области Михаил Трунов. Он поблагодарил Федерацию хоккея Тульской области и ГК «Полипласт» за значительный вклад в развитие хоккейной инфраструктуры и поддержку любительского спорта.

«Ночная хоккейная лига в Тульской области — это не просто турнир, это мощное движение, объединяющее людей самых разных профессий и возрастов. При системной поддержке Губернатора Дмитрия Миляева развитие массового спорта стало для нас безусловным приоритетом. Как руководитель комиссии Государственного совета РФ по направлению «Физическая культура и спорт», Дмитрий Вячеславович ставит задачу сделать спорт доступным для каждого. И сегодня мы видим результат: 1200 хоккеистов-любителей со всей области выходят на лед, доказывая, что Тула — настоящий хоккейный регион. Желаю нашим победителям достойно представить область на фестивале в Сочи!» — отметил Михаил Трунов.

География участников этого сезона охватила практически всю область: команды представляли Тулу, Новомосковск, Щекино, Суворов, Киреевск, Ефремов, Алексин, Узловую, Донской, а также поселок Куркино и Карамышево.

Победители регионального этапа получили право представить Тульскую область на финальном Всероссийском фестивале Ночной хоккейной лиги, который пройдет в Сочи с 4 по 16 мая.

Особым моментом церемонии стало чествование игроков Клуба Макарова — символического сообщества лучших снайперов, преодолевших отметку в 150 шайб. В него вошли Олег Муханов, Игорь Демченко, Руслан Кулешов и Лев Бардин.

Итоги дивизионов:

Любитель 50+ 

  • 1 место — ХК «Вятичи» (Тула)
  • 2 место  — ХК «МЦ Статус» (Тула)
  • 3 место  — ХК «Тулэнерго» (Суворов)
  • Самый ценный игрок — Михаил Антошкин, ХК «Тулэнерго»
  • Лучший вратарь — Михаил Гуцoв, ХК «МЦ Статус»
  • Лучший защитник — Сергей Кузнецов, ХК «Тулэнерго»
  • Лучший нападающий — Андрей Гребенников, ХК «Вятичи»
  • Лучший бомбардир и ассистент — Игорь Демченко, ХК «Вятичи»
  • Лучший снайпер — Олег Савосин, ХК «МЦ Статус»
  • Лучший джентльмен — Сергей Клепиков, ЛХК «Киреевск»


Любитель 40+ 

  • 1 место — ЛХК «Ефремов 40+» (Ефремов)
  • 2 место — ХК «АОМЗ» (Алексин)
  • 3 место — ХК «Азот» (Новомосковск)
  • Самый ценный игрок  — Александр Королев, ХК «Азот»
  • Лучший вратарь — Игорь Доронин, ЛХК «Тула»
  • Лучший защитник — Максим Моногаров, ЛХК «Ефремов 40+»
  • Лучший нападающий — Олег Муханов, ХК «АОМЗ»
  • Лучший бомбардир — Алексей Гузеев, ЛХК «Ефремов 40+»
  • Лучший снайпер — Александр Тихонов, ЛХК «Ефремов 40+»
  • Лучший ассистент — Александр Денисов, ЛХК «Ефремов 40+»
  • Лучший джентльмен — Роман Чупилин, ХК «АОМЗ»


Лига Мечты 

  • 1 место  — ХК «Ледокол-Новомосковск» (Тула)
  • 2 место — ХК «Учебный центр №57» (Новомосковск)
  • 3 место — ХК «Оружейник» (Тула)
  • Самый ценный игрок — Андрей Лобанов, ХК «Оружейник»
  • Лучший вратарь — Павел Воронин, ХК «Ледокол-Новомосковск»
  • Лучший защитник — Герман Дерр, ХК «Учебный центр №57»
  • Лучший нападающий — Егор Смирнов, ХК «Ледокол-Новомосковск»
  • Лучший бомбардир и снайпер — Станислав Молокин, ХК «Ледокол-Новомосковск»
  • Лучший ассистент — Александр Рындин, ХК «Учебный центр №57»
  • Лучший джентльмен — Андрей Ячевский, ХК «Оружейник»

Лига Надежды 

  • 1 место — ХК «Воины» (Тула)
  • 2 место — ХК «Ледокол» (Тула)
  • 3 место — ХК «Зе-Воины» (Тула)
  • Самый ценный игрок — Илья Демидов, ХК «Воины»
  • Лучший вратарь — Михаил Воронин, ХК «Евраз»
  • Лучший защитник — Константин Клочнев, ХК «Ледокол»
  • Лучший нападающий — Денис Спирин, ХК «Полипласт»
  • Лучший бомбардир и ассистент — Николай Терехов, ХК «Воины»
  • Лучший снайпер — Артемий Юшин, ХК «Воины»
  • Лучший джентльмен — Дмитрий Лаубах, ХК «Полипласт»


Также были награждены команды по итогам первой стадии регионального чемпионата в дивизионе «Лига Надежды»: Золотой, Серебряный, Бронзовый и Медный кубки.

Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 11 апреля: до +10 градусов и снег с дождём

сегодня

191

2152

6

Жизнь Тулы и области
В Туле учитель травил школьницу за отказ от платных занятий

сегодня

61

1257

-5

Жизнь Тулы и области
Туляки освятили пасхальные куличи: фоторепортаж Myslo

сегодня

45

4212

5

Дежурная часть
В Туле на ул. Оборонной в фонтане обнаружили труп

сегодня

23

1951

1

