В Дубенском и Щекинском районе освободились от воды низководные мосты

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тульской области.

Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

11 апреля освободились от воды 2 низководных моста в населенных пунктах Старое Берковое Дубенского муниципального округа и Никольское Щекинского муниципального округа. Жизнеобеспечение населения не нарушено. 

Всего в Тульской области подтоплено 8 низководных мостов в 4 муниципальных образованиях:

  • р. Ока н.п. Чекалин Суворовского района;
  • р. Упа н.п. Мишнево Суворовского района;
  • р. Упа н.п. Матюхинский Суворовского района;
  • р. Упа н.п. Болотское Одоевского района;
  • р. Упа н.п. Слободка Одоевского района;
  • р. Упа н.п. Орлово Щекинского района;
  • р. Упа н.п. Мерлиновка ГО Тула;
  • р. Упа н.п. Берники ГО Тула;

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.

В период весеннего половодья ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

  • подходить близко к водоёмам,
  • передвигаться по затопленным мостовым сооружениям,
  • стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу,
  • собираться на мостах, плотинах и запрудах.

Помните: всего 15 минут в ледяной воде могут стоить человеку жизни.

Взрослые:

  • не допускайте детей к реке без надзора взрослых,
  • расскажите детям о правилах поведения в период паводка.

Уважаемые жители и гости Тульской области! Будьте бдительны!

О возникновении подтоплений и угрозе их возникновения необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".

сегодня, в 19:05
