В Дубенском и Щекинском районе освободились от воды низководные мосты

11 апреля освободились от воды 2 низководных моста в населенных пунктах Старое Берковое Дубенского муниципального округа и Никольское Щекинского муниципального округа. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

Всего в Тульской области подтоплено 8 низководных мостов в 4 муниципальных образованиях:

р. Ока н.п. Чекалин Суворовского района;

р. Упа н.п. Мишнево Суворовского района;

р. Упа н.п. Матюхинский Суворовского района;

р. Упа н.п. Болотское Одоевского района;

р. Упа н.п. Слободка Одоевского района;

р. Упа н.п. Орлово Щекинского района;

р. Упа н.п. Мерлиновка ГО Тула;

р. Упа н.п. Берники ГО Тула;

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.

В период весеннего половодья ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

подходить близко к водоёмам,

передвигаться по затопленным мостовым сооружениям,

стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу,

собираться на мостах, плотинах и запрудах.

Помните: всего 15 минут в ледяной воде могут стоить человеку жизни.

Взрослые:

не допускайте детей к реке без надзора взрослых,

расскажите детям о правилах поведения в период паводка.

Уважаемые жители и гости Тульской области! Будьте бдительны!

О возникновении подтоплений и угрозе их возникновения необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".