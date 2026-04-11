В Дубенском и Щекинском районе освободились от воды низководные мосты

11 апреля освободились от воды 2 низководных моста в населенных пунктах Старое Берковое Дубенского муниципального округа и Никольское Щекинского муниципального округа. Жизнеобеспечение населения не нарушено.
Всего в Тульской области подтоплено 8 низководных мостов в 4 муниципальных образованиях:
- р. Ока н.п. Чекалин Суворовского района;
- р. Упа н.п. Мишнево Суворовского района;
- р. Упа н.п. Матюхинский Суворовского района;
- р. Упа н.п. Болотское Одоевского района;
- р. Упа н.п. Слободка Одоевского района;
- р. Упа н.п. Орлово Щекинского района;
- р. Упа н.п. Мерлиновка ГО Тула;
- р. Упа н.п. Берники ГО Тула;
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.
В период весеннего половодья ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- подходить близко к водоёмам,
- передвигаться по затопленным мостовым сооружениям,
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу,
- собираться на мостах, плотинах и запрудах.
Помните: всего 15 минут в ледяной воде могут стоить человеку жизни.
Взрослые:
- не допускайте детей к реке без надзора взрослых,
- расскажите детям о правилах поведения в период паводка.
Уважаемые жители и гости Тульской области! Будьте бдительны!
О возникновении подтоплений и угрозе их возникновения необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".