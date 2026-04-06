Сотрудники ГАИ и приставы выявили на тульских дорогах почти 400 «уклонистов»

Фото: тульская Госавтоинспекция,

С 23 по 31 марта госавтоинспекторы вместе с судебными приставами провели рейды по выявлению автовладельцев, имеющих задолженности по неоплаченным штрафам за нарушения ПДД.

За это время полицейскими было составлено 396 административных протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Санкция этой статьи предусматривает взыскание в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа, до 15 суток ареста или до 50 часов обязательных работ. При этом долги всё равно нужно будет погасить.

В случае возбуждении исполнительного производства в отношении должника могут применяться дополнительные санкции: арест банковских счетов и транспортных средств, запрет на выезд из страны, ограничение право на управление транспортными средствами.