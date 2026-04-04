В Тульской области разработали путеводитель для туристов с животными

В новом гиде собрана вся необходимая информация для комфортной поездки с животным: перечень сертифицированных по стандарту Роскачества гостиниц Тулы и области, принимающих гостей с питомцами, точки общепита, где готовы предложить питьевую воду для четвероногих гостей, а также правила выгула, парки и зелёные зоны.

Инициативу реализовало региональное Агентство развития туризма вместе с компанией «Четыре лапы».

Напомним, в 2025 году Тульская область вошла в число пилотных регионов по внедрению пет-френдли стандарта. Первыми его опробовали несколько загородных объектов: отель «Джаст Вуд» (Веневский район), глемпинги «Дикая Мята» (Алексин) и «Аномалия» (Кимовский район), парк-отель «Плазма» (Донской), курорт «Заокские поля» (Заокский район) и ферма «Косолапово» (Суворовский район).

Для удобства планирования поездок на туристическом портале visit-tula.ru внедрён специальный фильтр. С его помощью можно легко отобрать гостиницы, рестораны и кафе, которые рады видеть гостей с питомцами, и сразу встроить их в маршрут.

Министр туризма Тульской области Елена Мартынова отметила, что благодаря внедрению стандарта Роскачества региональная туриндустрия начала формировать полноценную экосистему гостеприимства для этой категории путешественников. Сегодня многие отели стремятся создать по-настоящему дружелюбную атмосферу: оборудуют зоны для выгула, используют брендирование и навигацию для гостей с животными.

Кроме того, министр анонсировала необычное событие предстоящего летнего сезона — тематический модный показ в Туле, в котором смогут участвовать как туристы, так и жители региона. Владельцы вместе со своими питомцами продемонстрируют навыки дефиле, представят оригинальные костюмы и аксессуары, а также поделятся опытом по уходу за животными.

«Губернатор Дмитрий Вячеславович Миляев ставит перед нами задачу искать нестандартные подходы в продвижении региона. Отдых с домашними животными перестаёт быть уникальной практикой и становится одной из самых востребованных опций. Поэтому мы будем и дальше повышать уровень сервиса и комфорта в гостиницах Тульской области для этой категории гостей», — подчеркнула Елена Мартынова.

Руководитель направления по взаимодействию с госорганами и НКО компании «Четыре Лапы» Александр Саенко поделился планами по дальнейшему развитию пет-френдли инфраструктуры в регионе:

«Мы очень рады сотрудничеству с Тульской областью в сфере туризма с животными. Создание регионального путеводителя — это только начало. В наших планах — оборудование специализированных зон для выгула, расширение карты пет-френдли мест (кафе, отели, достопримечательности), а также совместное проведение фестивалей и мероприятий, посвящённых ответственному отношению к домашним питомцам».