108 мигрантов-нелегалов выдворили из Тульской области с начала года

Об этом рассказал главный судебный пристав региона Эдуард Кононов на встрече со СМИ.

С начала 2026 года на территории Тульской области принудительно депортировали 108 иностранцев, находившихся в стране незаконно.

Эдуард Кононов уточнил, что выдворение в отличие от депортации, мера жесткая: нарушителя фактически принудительно доставляют в аэропорт и сажают на рейс. А выдворением занимается полиция, это просто контролируемый выезд, когда иностранец сам приобретает билет и покидает страну под присмотром стражей порядка.

По словам Кононова, основной поток нелегалов в Россию идет Узбекистана, но в последнее время фиксируется появление граждан Индии.