Тульские врачи вернули зрение 34-летней женщине с увеальной катарактой

Болезнь ухудшалась на фоне хронических воспалительных процессов.

Фото минздрава Тульской области.

В Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина провели уникальную операцию 34-летней женщине. 

Пациентка обратилась в больницу с жалобами на резкое ухудшение зрения. Врачи диагностировали у нее увеальную катаракту, увеальную глаукому и помутнение стекловидного тела. На момент обращения один глаз полностью перестал видеть.

Лечение осложнилось тем, что болезнь развивалась у молодой женщины из-за хронических воспалительных процессов, а не возрастных факторов.

«Ситуация пациентки требовала комплексного подхода, поскольку нам пришлось одновременно бороться с последствиями хронического увеита, устранять катаракту и купировать глаукому. Операция была проведена в два этапа, и успешное завершение обоих этапов с видимым улучшением зрения на 30% — это результат слаженной работы всей команды и применения современных хирургических методик», — отметил заведующий офтальмологическим отделением и лечащий врач пациентки Дачи Чания.

Ранее подобные операции выполняли в федеральных медцентрах. Однако команда врачей больницы освоила методики и успешно справилась с задачей на месте.

Специалисты подчёркивают важность ранней диагностики и регулярного посещения врача при любых признаках ухудшения зрения.

сегодня, в 13:41 +2
