Тульская Госавтоинспекция объявила «охоту» на нерадивых водителей без детских автокресел

В регионе стартует масштабная проверка. Где и как будут ловить нарушителей?

С 16 по 22 марта сотрудники ГИБДД проведут в регионе спецоперацию «Ребёнок — главный пассажир!». Главная цель масштабной проверки — не столько наказать водителей, сколько напомнить им о цене небрежности: жизнь и здоровье ребенка в автомобиле полностью зависят от соблюдения правил.

В эти дни экипажи ДПС максимально приблизят к школам, детским садам, паркам и торговым центрам — туда, где семьи передвигаются на машинах чаще всего. Инспекторы будут проводить как скрытое патрулирование, так и массовые рейды на дорогах. Особое внимание уделят самым опасным нарушениям: перевозке детей без автокресел, игнорированию ремней безопасности и другим грубым нарушениям ПДД, угрожающим жизни пассажиров.

Кроме того, сотрудники ГИБДД проведут серию акций, чтобы объяснить взрослым, почему штатный ремень не спасет ребенка и как правильно подобрать удерживающее устройство.

20 марта в регионе пройдет «Единый день безопасности», когда к проверкам на дорогах присоединятся журналисты. Они смогут не только заснять работу инспекторов, но и в прямом эфире пообщаться с водителями, которые рискуют жизнями своих детей, экономя на автокреслах.

С начала года в Тульской области в дорожных авариях пострадали уже 18 детей, и подавляющее большинство из них (14 инцидентов) — это юные пассажиры. Такая тревожная статистика заставила дорожных полицейских усилить контроль за безопасностью перевозки несовершеннолетних.