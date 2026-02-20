В Белевском районе конфискованный земельный участок в почти 154 гектара выставят на торги

Фото Алексея Пирязева.

В феврале суд принял решение изъять земельный участок сельхозназначения площадью 153,65 гектаров, расположенный в Белевском районе. Собственником участка являлось ООО «Конвент».

Россельхознадзор выявил факт использования участка не по целевому назначению. Ранее, в 2023 году, надзорный орган проводил проверку и устанавливал нарушения земельного законодательства, но собственник не выполнил предписания об устранении нарушений.

В январе 2025 года материалы проверки были переданы в Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области, которое инициировало судебный процесс по изъятию участка.

Суд постановил продать землю с публичных торгов.