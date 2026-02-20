За ночь в Тульской области выросли метровые сугробы

Фото Алексея Пирязева.

Накануне, 19 февраля, Тульская область пережила мощный снегопад. Циклон «Валли» принес в регион ветер с порывами до 17 метров в секунду и сильную метель. Коммунальщики работали круглосуточно.

По данным синоптиков, утром 20 февраля высота снежного покрова в городах Тульской области значительно превысила нормативные значения.

В Алексине высота снежного покрова достигла 98 см, что втрое превышает норму (39 см). В Туле сугробы выросли до 74 см, что в 2,7 раза больше обычных показателей (27 см). В Волово толщина снега составила 73 см (норма — 26 см), в Узловой — 72 см (норма — 25 см), а в Плавске — 67 см (норма — 31 см).

Самые сильные осадки зафиксированы в Туле — 97% от месячной нормы. Следом идут Волово — 73%, Узловая — 68%, Алексин — 62%, а наименьшее количество осадков выпало в Ефремове — 53%.