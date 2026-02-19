  1. Моя Слобода
Снегопад в Тульской области может побить рекорд 60-летней давности

Осадков станет поменьше только к утру пятницы.

Снегопад в Тульской области может побить рекорд 60-летней давности
Фото Алексея Пирязева.

Сегодня, 19 февраля, на Тульскую область обрушился мощный снегопад, который принесет самую высокую за последние десятилетия толщину снежного покрова. По самым смелым прогнозам, толщина снега может достичь 80 сантиметров, что вдвое превышает обычную норму для середины февраля (около 39 см).

По словам синоптиков, сегодня снегопад может побить рекорд 60-летней давности. Его интенсивность достигнет пика днем 19 февраля, а максимальная скорость ветра составит 15 м/с. К утру 20 февраля может выпасть около половины месячной нормы осадков, а высота сугробов превысит отметку в 65 см.

После рекордного снегопада погода постепенно успокоится. Столбики термометров поднимутся: в пятницу температура составит около минус 7 градусов, в субботу — минус 4, в воскресенье — минус 3, а к празднику Дня защитника Отечества воздух прогреется до минус 2 градусов.

«Всё указывает на то, что ледниковый период в Центральной России подошёл к концу и крепкие морозы уже не вернутся», — пишут синоптики. 

Снегопады ослабеют только к утру пятницы, но не закончатся и время от времени ещё будут идти примерно до 9 часов утра субботы.

Фотограф:
сегодня, в 12:03 +3
