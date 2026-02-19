Тульская область вошла в тройку регионов лидеров по качеству жизни в России

Ежегодный рейтинг качества жизни, подведенный Агентством стратегических инициатив (АСИ), объявил результаты за 2025 год. Тульская область вновь оказалась в десятке лучших регионов России и заняла третье место среди субъектов ЦФО вслед за Москвой и Московской областью.

«Сейчас работа АСИ в высшей степени востребована, потому что очень много вызовов. И у России получается, и у Агентства получается с ними справляться», — отметил президент Владимир Путин, лично возглавивший совет АСИ.

Рейтинг составляется на основе почти 150 критериев, охватывающих различные аспекты жизни населения: здравоохранение, благоустройство, социальная защита, образование, транспорт, экология, спорт, культура и др.

Важные критерии, влияющие на рейтинг, включают:

удовлетворенность ветеранами и участниками боевых действий услугами и мерами поддержки;

коэффициент материнской смертности на 100 000 рождений;

доступность лекарств.

Кроме того, показатели рейтинга синхронизировали с национальными целями развития страны и показателями эффективности губернаторов. В 2025 году специалисты сформировали отдельные индексы по целевым группам граждан: многодетные семьи, люди с инвалидностью, молодежь.

В целом по стране улучшилось качество жизни:

на 40% выросла оценка возможности обеспечить своего ребенка;

85% многодетных семей (среди обратившихся) получили меры поддержки;

26% женщин отказались от прерывания беременности после консультации.

Жители Тульской области выше всех оценивают качество оказания медицинской помощи в регионе. В 2025 году зафиксирован исторический минимум младенческой смертности. В бюджете заложено порядка двух миллиардов рублей на закупку лекарств.

В регионе особую заботу проявляют о ветеранах и участниках боевых действий. Реализуется программа «Герой 71», благодаря которой военнослужащим помогают в адаптации к мирной жизни. Открыты филиалы Центра «Герой 71», где бывшие военнослужащие могут решить любые вопросы, от социальной поддержки до правовой помощи и жилищного обеспечения.