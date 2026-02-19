  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Политика и экономика
  4. Тульская область вошла в тройку регионов лидеров по качеству жизни в России - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тульская область вошла в тройку регионов лидеров по качеству жизни в России

Рейтинг составляется на основе почти 150 критериев.

Тульская область вошла в тройку регионов лидеров по качеству жизни в России

Ежегодный рейтинг качества жизни, подведенный Агентством стратегических инициатив (АСИ), объявил результаты за 2025 год. Тульская область вновь оказалась в десятке лучших регионов России и заняла третье место среди субъектов ЦФО вслед за Москвой и Московской областью.

«Сейчас работа АСИ в высшей степени востребована, потому что очень много вызовов. И у России получается, и у Агентства получается с ними справляться», — отметил президент Владимир Путин, лично возглавивший совет АСИ. 

Рейтинг составляется на основе почти 150 критериев, охватывающих различные аспекты жизни населения: здравоохранение, благоустройство, социальная защита, образование, транспорт, экология, спорт, культура и др. 

photo_2026-02-19_00-42-23.jpg

Важные критерии, влияющие на рейтинг, включают:

  • удовлетворенность ветеранами и участниками боевых действий услугами и мерами поддержки;
  • коэффициент материнской смертности на 100 000 рождений;
  • доступность лекарств.

Кроме того, показатели рейтинга синхронизировали с национальными целями развития страны и показателями эффективности губернаторов. В 2025 году специалисты сформировали отдельные индексы по целевым группам граждан: многодетные семьи, люди с инвалидностью, молодежь.

В целом по стране улучшилось качество жизни: 

  • на 40% выросла оценка возможности обеспечить своего ребенка;
  • 85% многодетных семей (среди обратившихся) получили меры поддержки;
  • 26% женщин отказались от прерывания беременности после консультации.

Жители Тульской области выше всех оценивают качество оказания медицинской помощи в регионе. В 2025 году зафиксирован исторический минимум младенческой смертности. В бюджете заложено порядка двух миллиардов рублей на закупку лекарств.

В регионе особую заботу проявляют о ветеранах и участниках боевых действий. Реализуется программа «Герой 71», благодаря которой военнослужащим помогают в адаптации к мирной жизни. Открыты филиалы Центра «Герой 71», где бывшие военнослужащие могут решить любые вопросы, от социальной поддержки до правовой помощи и жилищного обеспечения.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 12:11 −13
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
рейтинг качество жизни
Погода в Туле 19 февраля: метель, порывистый ветер и до -7
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 19 февраля: метель, порывистый ветер и до -7
сегодня, в 07:00, 217 2685 4
Мощный снегопад обрушился на Тулу
Жизнь Тулы и области
Мощный снегопад обрушился на Тулу
сегодня, в 09:03, 113 5728 10
На въезде в Тулу из-за снегопада застряла «Ласточка» из Москвы
Жизнь Тулы и области
На въезде в Тулу из-за снегопада застряла «Ласточка» из Москвы
сегодня, в 11:44, 64 3025 0
Туляков просят воздержаться от поездок на личном транспорте
Жизнь Тулы и области
Туляков просят воздержаться от поездок на личном транспорте
сегодня, в 10:10, 43 1827 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Арсенал» подписал воспитанника московского «Спартака»
«Арсенал» подписал воспитанника московского «Спартака»
Снегопад в Тульской области может побить рекорд 60-летней давности
Снегопад в Тульской области может побить рекорд 60-летней давности

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.