  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Вирсавия, Авель и Генрих: стало известно, как туляки называют новорожденных - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Вирсавия, Авель и Генрих: стало известно, как туляки называют новорожденных

Среди обычных имен в топе София и Михаил.

Вирсавия, Авель и Генрих: стало известно, как туляки называют новорожденных
Фото Алексея Пирязева.

В Тульском областном перинатальном центре рассказали, как туляки называли своих детей чаще всего в 2025 году. В топ попали имена: 

  • для девочек: София, Анна, Ева, Виктория, Василиса, Варвара, Ксения, Полина, Мария, Алиса.
  • для мальчиков: Михаил, Александр, Тимофей, Артем, Матвей, Максим, Дмитрий, Иван, Марк, Кирилл.

Среди оригинальных имен встречаются редкие и необычные варианты: Аделаида, Аляска, Афина, Ассоль, Весна, Вивиенн, Вирсавия, Авель, Генрих, Даниэль, Елисей, Евсевий, Лазарь, Марсель.

Интересным трендом стало появление двойных имен, таких как Анжела-Роуз, Анна-Августа, Василиса-Виктория, Камила-Милана, Лилу-Мишел, Рада-Мира.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 10:21 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
младенцы имена Тульский областной перинатальный центр
Погода в Туле 11 февраля: небольшой морозец и пониженное давление
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 11 февраля: небольшой морозец и пониженное давление
сегодня, в 07:00, 43 780 1
Дмитрий Миляев рассказал Алексею Дюмину об экономических успехах Тульской области
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев рассказал Алексею Дюмину об экономических успехах Тульской области
сегодня, в 07:19, 28 1185 -19
В парк «Патриот» привезли БМП-3 и американский бронетранспортер, подорванный в Весёлом
Жизнь Тулы и области
В парк «Патриот» привезли БМП-3 и американский бронетранспортер, подорванный в Весёлом
вчера, в 17:25, 135 2944 -7
«На работу уехать невозможно!»: тулячка пожаловалась на работу общественного транспорта 
Жизнь Тулы и области
«На работу уехать невозможно!»: тулячка пожаловалась на работу общественного транспорта 
сегодня, в 09:27, 23 1377 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Донском пенсионерка на Kia решила не уступать дорогу водителю Chevrolet
В Донском пенсионерка на Kia решила не уступать дорогу водителю Chevrolet
Туляк спилил два дуба и получил уголовное дело
Туляк спилил два дуба и получил уголовное дело

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.