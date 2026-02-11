Вирсавия, Авель и Генрих: стало известно, как туляки называют новорожденных

Фото Алексея Пирязева.

В Тульском областном перинатальном центре рассказали, как туляки называли своих детей чаще всего в 2025 году. В топ попали имена:

для девочек: София, Анна, Ева, Виктория, Василиса, Варвара, Ксения, Полина, Мария, Алиса.

для мальчиков: Михаил, Александр, Тимофей, Артем, Матвей, Максим, Дмитрий, Иван, Марк, Кирилл.

Среди оригинальных имен встречаются редкие и необычные варианты: Аделаида, Аляска, Афина, Ассоль, Весна, Вивиенн, Вирсавия, Авель, Генрих, Даниэль, Елисей, Евсевий, Лазарь, Марсель.

Интересным трендом стало появление двойных имен, таких как Анжела-Роуз, Анна-Августа, Василиса-Виктория, Камила-Милана, Лилу-Мишел, Рада-Мира.