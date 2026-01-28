  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области молодые учителя могут получить субсидию на погашение первого ипотечного взноса - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульской области молодые учителя могут получить субсидию на первый взнос по ипотеке

Об этом сообщает региональное министерство образования.

В Тульской области молодые учителя могут получить субсидию на первый взнос по ипотеке
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Программа ипотечного кредитования молодых учителей предусматривает выделение субсидии в размере максимум 20% от стоимости жилья учителям, соответствующим следующим требованиям:

  • школа – основное место работы,
  • возраст до 35 лет,
  • педагогический стаж не менее 1 года,
  • стаж на последнем месте работы не менее 6 месяцев.

️Документы на получение субсидии можно будет подать в министерство образования с 6 февраля по 11 марта по адресу: Тула, ул. Оружейная, д. 5. Контактный телефон: 8(4872)24-51-04 (добавочный 26-13).

Подробности участия в программе можно найти по ссылке.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
28 января, в 21:21 +3
Другие статьи по темам
Событие
субсидия молодые педагоги министерство образования Тульской области
Место
Тульская область Тула
Туляки продолжают массово жаловаться губернатору на плохую уборку снега
Жизнь Тулы и области
Туляки продолжают массово жаловаться губернатору на плохую уборку снега
сегодня, в 12:16, 111 1537 -4
В Тульской области объявлена ракетная опасность
Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявлена ракетная опасность
сегодня, в 22:07, 63 1174 -4
В Тульской области объявлена опасность БПЛА
Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявлена опасность БПЛА
сегодня, в 16:26, 57 1565 -2
В Тульской области запустили горячую линию для жалоб на работу общественного транспорта
Жизнь Тулы и области
В Тульской области запустили горячую линию для жалоб на работу общественного транспорта
сегодня, в 17:03, 38 874 -2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле заключили под стражу педофила, домогавшегося до 4-летней девочки
В Туле заключили под стражу педофила, домогавшегося до 4-летней девочки
При пожаре в пос. Молодёжный погибли мужчина и женщина
При пожаре в пос. Молодёжный погибли мужчина и женщина

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.