В Тульской области молодые учителя могут получить субсидию на первый взнос по ипотеке

Об этом сообщает региональное министерство образования.

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Программа ипотечного кредитования молодых учителей предусматривает выделение субсидии в размере максимум 20% от стоимости жилья учителям, соответствующим следующим требованиям:

школа – основное место работы,

возраст до 35 лет,

педагогический стаж не менее 1 года,

стаж на последнем месте работы не менее 6 месяцев.

️Документы на получение субсидии можно будет подать в министерство образования с 6 февраля по 11 марта по адресу: Тула, ул. Оружейная, д. 5. Контактный телефон: 8(4872)24-51-04 (добавочный 26-13).