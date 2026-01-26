В Щекино Роспотребнадзор нашел массу нарушений в кафе «Гурман»: дело передано в суд

Будет принято решение о приостановке работы общепита.

Сотрудники Роспотребнадзора проверили работу кафе «Гурман» в Щекино и выявили многочисленные нарушения санитарных норм.

Основные претензии:

нет контроля качества продуктов согласно стандартам ХАССП;

кафе принимает продукты без обязательной маркировки и документов, подтверждающих качество товаров;

продукты хранятся неправильно, отсутствуют условия для соблюдения гигиены и технологии приготовления пищи;

производственных помещений недостаточно для комфортного и правильного размещения всех этапов обработки еды;

работники кафе нерегулярно проходят обязательные медосмотры.

Также выяснилось, что владелец заведения не уведомлял Роспотребнадзор о начале своей работы.

«Возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ о временном запрете деятельности и по ч.1 ст. 19.7.5-1 КоАП РФ (материалы дел переданы по подведомственности в судебные органы)», — отметили в региональном Роспотребнадзоре.