В Щекино Роспотребнадзор нашел массу нарушений в кафе «Гурман»: дело передано в суд

Сотрудники Роспотребнадзора проверили работу кафе «Гурман» в Щекино и выявили многочисленные нарушения санитарных норм.
Основные претензии:
- нет контроля качества продуктов согласно стандартам ХАССП;
- кафе принимает продукты без обязательной маркировки и документов, подтверждающих качество товаров;
- продукты хранятся неправильно, отсутствуют условия для соблюдения гигиены и технологии приготовления пищи;
- производственных помещений недостаточно для комфортного и правильного размещения всех этапов обработки еды;
- работники кафе нерегулярно проходят обязательные медосмотры.
Также выяснилось, что владелец заведения не уведомлял Роспотребнадзор о начале своей работы.
«Возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ о временном запрете деятельности и по ч.1 ст. 19.7.5-1 КоАП РФ (материалы дел переданы по подведомственности в судебные органы)», — отметили в региональном Роспотребнадзоре.