  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Щекино Роспотребнадзор нашел массу нарушений в кафе «Гурман»: дело передано в суд - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Щекино Роспотребнадзор нашел массу нарушений в кафе «Гурман»: дело передано в суд

Будет принято решение о приостановке работы общепита.

В Щекино Роспотребнадзор нашел массу нарушений в кафе «Гурман»: дело передано в суд
Фото из архива Myslo.

Сотрудники Роспотребнадзора проверили работу кафе «Гурман» в Щекино и выявили многочисленные нарушения санитарных норм.

Основные претензии:

  • нет контроля качества продуктов согласно стандартам ХАССП;
  • кафе принимает продукты без обязательной маркировки и документов, подтверждающих качество товаров;
  • продукты хранятся неправильно, отсутствуют условия для соблюдения гигиены и технологии приготовления пищи;
  • производственных помещений недостаточно для комфортного и правильного размещения всех этапов обработки еды;
  • работники кафе нерегулярно проходят обязательные медосмотры.

Также выяснилось, что владелец заведения не уведомлял Роспотребнадзор о начале своей работы.

«Возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ о временном запрете деятельности и по ч.1 ст. 19.7.5-1 КоАП РФ (материалы дел переданы по подведомственности в судебные органы)», — отметили в региональном Роспотребнадзоре. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 12:51 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
кафе антисанитария Роспотребнадзор
Погода в Туле 26 января: облачно и морозно
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 26 января: облачно и морозно
сегодня, в 07:00, 119 1298 2
Интервью Дмитрия Миляева: что осталось за кадром?
Жизнь Тулы и области
Интервью Дмитрия Миляева: что осталось за кадром?
сегодня, в 09:05, 44 1241 -19
В Новомосковске пациентов носят между этажами на носилках из-за неработающего лифта
Жизнь Тулы и области
В Новомосковске пациентов носят между этажами на носилках из-за неработающего лифта
сегодня, в 10:41, 21 931 -1
Тулячка лишилась крупной суммы, пытаясь заработать на финансовой бирже
Дежурная часть
Тулячка лишилась крупной суммы, пытаясь заработать на финансовой бирже
сегодня, в 13:33, 16 666 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Под Новомосковском Hyundai на встречке протаранил Lada
Под Новомосковском Hyundai на встречке протаранил Lada
В Туле таксист на скорости влетел в здание и грузовик
В Туле таксист на скорости влетел в здание и грузовик

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.