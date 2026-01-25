  1. Моя Слобода
31 января в филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники пройдет день открытых дверей

Своевременная диагностика помогает сохранить здоровье и избежать серьёзных последствий.

Фото из архива Myslo.

31 января с 9.00 до 15.00 в филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники пройдет день открытых дверей. Расписание опубликовано на сайте медучреждения. 

Пациентам сделают раннюю диагностику онкологических заболеваний тканей и органов полости рта с использованием комплекта АФС.

Адреса: 

  • Тула, ул. Токарева, 70-а,
  • Алексин, ул. Арматурная, 3-а,
  • Новомосковск, ул. Бережного/Октябрьская, 19/35.

При себе необходимо иметь: паспорт, СНИЛС, полис обязательного медицинского страхования.

Телефон горячей линии поликлиники: 8 953 180-98-30.

