Губернатор Дмитрий Миляев поздравил туляков с Днем отца

фото Правительства Тульской области

16 октября в Доме Дворянского собрания состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню отца. Глав семей с наступающим праздником поздравил Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев:

— Быть отцом – великий труд и огромная ответственность. Это значит быть опорой, примером и главным защитником для своих детей. Ваша твердая рука, мудрый совет и любовь – фундамент, на котором вырастают счастливые и уверенные в себе люди. Наша общая цель – сделать Тульскую область территорией семейного счастья. Мы хорошо понимаем, что крепкая семья начинается с прочного союза, во главе которого стоит любящий отец. И наша задача – создать все условия, чтобы вы могли быть этой опорой.

Губернатор отметил, что помимо расширения мер материальной помощи семьям важно признание вклада отцов в воспитание детей и поддержки семейных ценностей. Именно поэтому был учрежден знак «Отцовская слава», который вручается с 2022 года отцам, внесшим вклад в развитие семьи и детства. На сегодня таким знаком награждены десять туляков.

— Большая честь вручить эту награду тем, чье отцовство — настоящий жизненный подвиг. Наши силы направлены на то, чтобы образ ответственного, любящего, многодетного папы стал по-настоящему престижным и уважаемым. Ваш пример доказывает, что большая семья – настоящее мужское счастье и главный жизненный успех.

Дмитрий Миляев выразил особую благодарность отцам, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции, назвав их примером доблести.

— Особая благодарность – папам – защитникам Отечества. Вы с честью выполняете свой долг, являетесь примером доблести и патриотизма для своих детей. Не только служите стране, но и защищаете мир и спокойствие наших граждан, вдохновляете молодежь своим мужеством и стойкостью.

В колонном зале были вручены государственные и региональные награды, а также дипломы победителям областного конкурса «Отцовство – долг и дар». Губернатор предложил установить выплату для награжденных знаком «Отцовская слава» подобно выплатам для матерей, и премировать победителей конкурса.

Областной конкурс «Отцовство – долг и дар» в этом году проводится 15-й раз. За это время в нем приняли участие более 800 туляков с двумя и более детьми, которые вносят значительный вклад в воспитание подрастающего поколения.

Дмитрий Кувшинов, 1 место в номинации «Отцы - основа семьи и Отечества — Я — действующий военнослужащий, работник военкомата, и для меня такие понятия, как долг и честь, — не пустые слова. Но сегодня я получил награду, которая по-своему ценнее любых армейских регалий. Диплом победителя в конкурсе «Отцовство - долг и дар» — это ведь про самое главное. Мои дети и любящая жена - они — моя главная мотивация и поддержка. А я для них — стена, опора семьи. Самое ценное — это видеть их глаза, их искреннюю гордость за своего папу. В этот момент понимаешь: всё правильно, всё не зря.

Максим Назаренко, 2 место в номинации «Таланты отцов - таланты детей» — Для меня быть отцом — это значит быть основой, тем самым фундаментом, на котором строится дом, полный любви и доверия. Я люблю свою семью и стараюсь быть для них не просто главой, а настоящей опорой, защитой и тем самым надежным плечом, на которое всегда можно положиться. Поддержка от государства с каждым годом становится все ощутимее. Видишь реальные шаги, реальную заботу — и это не может не радовать, потому что мы все хотим растить детей в сильной и процветающей стране.

Филипп Кочимар, 3 место в номинации «Молодой отец» — Я впервые принимаю участие в конкурсе, и эта награда для меня очень приятная. Я просто делаю то, что люблю. Рад, что государство следит за такими историями, поощряет нас, отцов. Это действительно приятно и мотивирует. У нас с супругой четверо детей, и знаете, я верю, что когда они вырастут, мы будем не просто отцом и детьми, а самыми настоящими друзьями, и они станут моим надёжным плечом. Настоящее семейное счастье - это тот самый очаг, тот огонёк, к которому ты бежишь с работы. Распахивается дверь, тебя встречают, обнимают, и слышится этот хор радостных голосов: «Папа!». Ради этого момента можно свернуть горы.

Следует отметить, что в Тульской области всячески поддерживают семьи. В приоритете у областного правительства – создание условий для рождения детей, поддержки родителей, заботы о старшем поколении. Для этого в рамках работы в демографическом направлении планируется достичь нескольких важных целей к 2030 году: