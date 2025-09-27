Дмитрий Миляев вошел в состав попечительского совета Российского спортивного фонда

Средства Фонда будут распределяться на конкурсной основе на проекты по развитию массового, детско-юношеского и адаптивного спорта.
«Включен в состав попечительского совета Российского спортивного фонда, созданного по поручению Президента России Владимира Путина.
Распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Для меня большая честь и ответственность быть в составе попечительского совета. Возглавит его работу Министр спорта РФ Михаил Дегтярев», — написал губернатор Тульской области.
Дмитрий Миляев выразил уверенность, что совместные усилия позволят эффективно координировать развитие спорта в Тульской области и на федеральном уровне.