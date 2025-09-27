  1. Моя Слобода
Дмитрий Миляев вошел в состав попечительского совета Российского спортивного фонда
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo

Дмитрий Миляев вошел в состав попечительского совета Российского спортивного фонда

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Средства Фонда будут распределяться на конкурсной основе на проекты по развитию массового, детско-юношеского и адаптивного спорта.

«Включен в состав попечительского совета Российского спортивного фонда, созданного по поручению Президента России Владимира Путина.

Распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Для меня большая честь и ответственность быть в составе попечительского совета. Возглавит его работу Министр спорта РФ Михаил Дегтярев», — написал губернатор Тульской области. 

Дмитрий Миляев выразил уверенность, что совместные усилия позволят эффективно координировать развитие спорта в Тульской области и на федеральном уровне.

сегодня, в 16:31
