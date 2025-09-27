  1. Моя Слобода
  Пенсионерка из Тулы устроила взрыв в подмосковном отделении банка
Пенсионерка из Тулы устроила взрыв в подмосковном отделении банка
Кадр из видео MASH

Пенсионерка из Тулы устроила взрыв в подмосковном отделении банка

73-летняя жительница Тульской области и 74-летний мужчина из Коломны по заданию мошенников взорвали коробку с фейерверком.

Коробку с фейерверком взорвали в здании банка в подмосковном Подольске, сообщает канал Mash.

По данным издания двое пенсионеров действовали по заданию украинских мошенников.

74-летний Александр из Коломны и 73-летняя Людмила из Тульской области ранее не были знакомы. 27 сентября они прибыли в Подольск, зашли в банк на улице Кирова и подожгли фитили.

Ранее мошенники обманули пенсионеров на деньги, а потом пытались «исправить ситуацию», чтобы вернуть кровные. 

Одним из заданий и стал поджог банка. Пенсионеры запустили салют, как только вошли инкассаторы. Никто не пострадал, пенсионеры задержаны.

сегодня, в 16:00
