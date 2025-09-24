Погода в Туле 25 сентября: резкое похолодание и ветер

Фото Артёма Жильцова.

В четверг в регионе сохранится облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, до 11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью — от нуля до +5 градусов, днём — от +8 до +13. Атмосферное давление — 745-750 мм рт. ст.