«Страна в миниатюре»: в Туле пройдет Фестиваль национальных игр

В следующую субботу, 13 сентября, с 12.00 до 14.00 в ремесленном дворе «Добродей» в рамках XIX Межрегионального фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре» пройдет Фестиваль национальных игр.

На главной сцене с 12:30 до 14:00 посетителей ждет насыщенная концертная программа. Площадка «Этно-игротека» познакомит с настольными играми разных народов, проживающих на территории Тульской области.

«Тульские забавы» помогут проверить свою удаль в традиционных русских играх. А в «Детских играх недетского времени» можно будет окунуться в эпоху детства военного времени.

Гости смогут познакомиться с фотовыставкой «Галерея единого подвига», где представлены портреты героев Великой Отечественной войны разных национальностей.

Также гостей ждут тематические мастер-классы от ремесленного двора «Добродей» и «Потешная слобода» с деревянными играми.

Особое место займёт выставка-хоровод «Игрушка 360», посвящённая филимоновской и тульской городской игрушкам – символам Тульского края. Это уникальная выставка в трёх измерениях: цифровом, фотографическом и материальном.

Вход свободный.