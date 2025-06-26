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За полгода посетители 20 тульских заведений общепита жаловались на расстройство желудка

За полгода посетители 20 тульских заведений общепита жаловались на расстройство желудка

Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства провели 18 санитарно-эпидемиологических расследований.

По результатам проведенных мероприятий было возбуждено 22 дела об административных правонарушениях, а предпринимателям выдали предписания. Постановлениями суда деятельность трех кафе была приостановлена на срок от 30 до 60 суток.

Речь идёт о кафе Rollwell (ИП Журавлев И. А., г. Тула, пр. Ленина, 85, корп. 5), кафе «Русская трапеза» (ИП Тюменцева И. Н., г. Тула, ул. Фрунзе, 3), заведении «Кофе и люди» (ИП Котенев В. В., г. Тула, пр. Ленина, 30).

Все санитарно-эпидемиологические расследования сопровождались отбором проб кулинарной продукции для проведения лабораторных исследований. В пяти местах выявлены несоответствия готовой продукции требованиям техрегламента по микробиологической безопасности.

Это ресторан ООО «Гиперглобус» (г. Тула, с. Осиновая Гора, село Осиновая Гора, ул. Аркадия Шипунова, 1-а), ресторан «Бургер Кинг» (ООО «Бургер-РУС», г. Тула, Красноармейский пр., 10), ресторан быстрого питания Rostic’s (ООО «Сатурн-2», г. Тула, ул. Октябрьская, 1-в), пиццерия «Автосуши» (ИП Водяхов Е. В., г. Тула, ул. Епифанская, 54) и пиццерия «Две печи» (ИП Чавушян К. Н., г. Тула, ул. Фридриха Энгельса, 34).

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