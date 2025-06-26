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На Тульскую область идет гроза: объявлено метеопредупреждение
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

На Тульскую область идет гроза: объявлено метеопредупреждение

О неблагоприятных погодных явлениях предупреждает МЧС.

Ожидается гроза, усиление ветра при грозе до 15 м/с, сильный ливневой дождь местами в Тульской области. Грозы возможны в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 26 июня.

Единый номер вызова экстренных служб — 112.

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Фотограф:
вчера, в 13:48 0
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