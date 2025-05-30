В Тульской области на модернизацию системы оповещения населения потратят 281 млн рублей

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В регионе установят больше 200 сирен.

Тульское областное учреждение «Управление противопожарной службы» потратит 281 миллион рублей на реконструкцию региональной системы централизованного оповещения. Соответствующий контракт размещен на портале госзакупок.

Так, в регионе установят 260 сирен, 765 громкоговорителей, 252 громкоговорителя и громозарядника, 247 антенн и 260 роутеров. Сирены будут управляться по радиоканалу, проводному каналу Eth и через роутеры.

Новые устройства появятся в Туле, Алексинском районе, Донском, Новомосковске, Узловском районе, Щекинском районе, Арсеньевском районе, Венёвском районе, Воловском районе, Дубенском районе, Заокском районе, Каменском районе, Кимовском районе, Киреевском районе, Куркинском районе, Одоевском районе, Тепло-Огарёвском районе, Чернском районе, Ясногорском районе, Плавском районе, Богородицком районе, Белёвском районе, Суворовском районе, Ефремовском районе.

Срок оказания услуг — с даты заключения контракта по 8 декабря 2025 года.

1-й этап: в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта.

2-й этап: с 14 июля 2025 года по 8 декабря 2025 года.