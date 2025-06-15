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В Киреевском районе фермера наказали за заброшенные 394 гектара земли
Фото: ru.freepik.com.

В Киреевском районе фермера наказали за заброшенные 394 гектара земли

Владельцу временно запретили продавать участки.

В мае специалисты Россельхознадзора по Тульской области проверили состояние земель общей площадью 394 гектара, принадлежащих фермеру в Киреевском районе. 

Проверка установила, что участки долгое время не используются для сельскохозяйственных нужд. Участки оказались заброшенными, покрыты сорняками и кустарниками, покрытыми холмами и кочками. Фермер получил представление.

«Также направлено заявление в Росреестр о запрете любых регистрационных действий с указанными участками, включая продажу, залог и другие операции, направленные на изменение собственника», — отметили в ведомстве. 

 

 

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вчера, в 21:18 −2
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