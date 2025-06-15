В Киреевском районе фермера наказали за заброшенные 394 гектара земли

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В мае специалисты Россельхознадзора по Тульской области проверили состояние земель общей площадью 394 гектара, принадлежащих фермеру в Киреевском районе.

Проверка установила, что участки долгое время не используются для сельскохозяйственных нужд. Участки оказались заброшенными, покрыты сорняками и кустарниками, покрытыми холмами и кочками. Фермер получил представление.

«Также направлено заявление в Росреестр о запрете любых регистрационных действий с указанными участками, включая продажу, залог и другие операции, направленные на изменение собственника», — отметили в ведомстве.