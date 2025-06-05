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Брендированная фура начнет привлекать туристов в Тульскую область
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Брендированная фура начнет привлекать туристов в Тульскую область

На ней есть QR-код, ведущий на турпортал региона.

Идея уникальной туристической акции родилась в рамках презентации нового автомобильного маршрута по Тульской области. Автором концепции стал участник специальной военной операции и проекта «Герой 71» Владислав Сагиров.

Главная особенность идеи заключается в создании брендированной фуры, украшенной яркими изображениями известных памятников культуры региона. Наряду с визуальной составляющей на фуре размещён QR-код, ведущий на туристический портал Тульской области. Любой желающий сможет составить собственный маршрут онлайн.

Идея получила поддержку регионального правительства и туристических ассоциаций, поскольку обещает стать ярким элементом продвижения туризма в преддверии предстоящего туристического сезона — 2025.

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