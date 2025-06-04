Туляки про благоустройство сквера на Болдина: Почему нельзя выделить средства на ремонт «новых» лавочек?

В редакцию Myslo обратились читатели с жалобами на благоустройство сквера на улице Болдина. Туляки недовольны качеством установленных лавочек. По их словам, мебель, судя по всему, уже когда-то была в употреблении.
Качество обновленных объектов заставило жителей задуматься о целесообразности благоустройства:
«В целом приемлемо. Но неужели нельзя выделить средства хотя бы их отремонтировать, помыть да покрасить, привести в порядок? Просто поставили этот стыд. Вопрос: настолько ли плохи были предыдущие лавочки?» — пишет наша читательница.