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Туляки про благоустройство сквера на Болдина: Почему нельзя выделить средства на ремонт «новых» лавочек?

Туляки про благоустройство сквера на Болдина: Почему нельзя выделить средства на ремонт «новых» лавочек?

Жителей города возмутило их состояние.

В редакцию Myslo обратились читатели с жалобами на благоустройство сквера на улице Болдина. Туляки недовольны качеством установленных лавочек. По их словам, мебель, судя по всему, уже когда-то была в употреблении.

Качество обновленных объектов заставило жителей задуматься о целесообразности благоустройства:

«В целом приемлемо. Но неужели нельзя выделить средства хотя бы их отремонтировать, помыть да покрасить, привести в порядок? Просто поставили этот стыд. Вопрос: настолько ли плохи были предыдущие лавочки?» — пишет наша читательница.

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Автор:
сегодня, в 15:40 +3
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