Требуется более 700 рабочих: предприятия ОПК в Туле объявили крупный набор сотрудников

29 мая в Туле в Кадровом центре «Работа России» пройдет ярмарка вакансий с участием представителей предприятий оборонно-промышленного комплекса. Будет представлено 720 рабочих мест.
В Центре занятости рассказали, что ярмарка позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы трудоустройства.
Рабочие места представят:
- ПАО «НПО Стрела»,
- ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»,
- ПАО Завод Тула,
- АО «КБП»,
- АО «НПО „Сплав“ им. А. Н. Ганичева»,
- НПО АО ТПП Базальт,
- АО «Тулаточмаш»,
- АО ЦКБА,
- АО «Машзавод „Штамп“»,
- АО «АК „Туламашзавод“»,
- Тульский патронный завод,
- АО «Октава»,
- АО ОКБ «Октава»,
- ОП АО «БТК групп» в п. Дубна Тульской области.
В числе вакансий:
- начальник бюро с заработной платой 124 000 рублей,
- оператор станков с программным управлением — зарплата 102 000 рублей,
- токарь — 102 000 рублей,
- начальник управления — 140 000 рублей,
- начальник отдела — 112 000 рублей,
- наладчик холодноштамповочного оборудования и т. д.
Ярмарка вакансий состоится по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34.
Время проведения: с 14.00 до 15.30.
Также ярмарка вакансий с участием предприятия ОПК пройдет в Болохово. 31 мая. Адрес: МБУК «Районный центр кино и досуга», ул. Первомайская, 4. Время — с 11.00 до 12.30.