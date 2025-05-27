Требуется более 700 рабочих: предприятия ОПК в Туле объявили крупный набор сотрудников

Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

29 мая в Туле в Кадровом центре «Работа России» пройдет ярмарка вакансий с участием представителей предприятий оборонно-промышленного комплекса. Будет представлено 720 рабочих мест.

В Центре занятости рассказали, что ярмарка позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы трудоустройства.

Рабочие места представят:

ПАО «НПО Стрела»,

ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»,

ПАО Завод Тула,

АО «КБП»,

АО «НПО „Сплав“ им. А. Н. Ганичева»,

НПО АО ТПП Базальт,

АО «Тулаточмаш»,

АО ЦКБА,

АО «Машзавод „Штамп“»,

АО «АК „Туламашзавод“»,

Тульский патронный завод,

АО «Октава»,

АО ОКБ «Октава»,

ОП АО «БТК групп» в п. Дубна Тульской области.

В числе вакансий:

начальник бюро с заработной платой 124 000 рублей,

оператор станков с программным управлением — зарплата 102 000 рублей,

токарь — 102 000 рублей,

начальник управления — 140 000 рублей,

начальник отдела — 112 000 рублей,

наладчик холодноштамповочного оборудования и т. д.

Ярмарка вакансий состоится по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34.

Время проведения: с 14.00 до 15.30.

Также ярмарка вакансий с участием предприятия ОПК пройдет в Болохово. 31 мая. Адрес: МБУК «Районный центр кино и досуга», ул. Первомайская, 4. Время — с 11.00 до 12.30.