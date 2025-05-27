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Требуется более 700 рабочих: предприятия ОПК в Туле объявили крупный набор сотрудников
Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

Требуется более 700 рабочих: предприятия ОПК в Туле объявили крупный набор сотрудников

Нужны токари, операторы станков, начальники отделов и т.д.

29 мая в Туле в Кадровом центре «Работа России» пройдет ярмарка вакансий с участием представителей предприятий оборонно-промышленного комплекса. Будет представлено 720 рабочих мест.

В Центре занятости рассказали, что ярмарка позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы трудоустройства.

Рабочие места представят:

  • ПАО «НПО Стрела»,
  • ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»,
  • ПАО Завод Тула,
  • АО «КБП»,
  • АО «НПО „Сплав“ им. А. Н. Ганичева»,
  • НПО АО ТПП Базальт,
  • АО «Тулаточмаш»,
  • АО ЦКБА,
  • АО «Машзавод „Штамп“»,
  • АО «АК „Туламашзавод“»,
  • Тульский патронный завод,
  • АО «Октава»,
  • АО ОКБ «Октава»,
  • ОП АО «БТК групп» в п. Дубна Тульской области.

В числе вакансий:

  • начальник бюро с заработной платой 124 000 рублей,
  • оператор станков с программным управлением — зарплата 102 000 рублей,
  • токарь — 102 000 рублей,
  • начальник управления — 140 000 рублей,
  • начальник отдела — 112 000 рублей,
  • наладчик холодноштамповочного оборудования и т. д.

Ярмарка вакансий состоится по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34.
Время проведения: с 14.00 до 15.30.

Также ярмарка вакансий с участием предприятия ОПК пройдет в Болохово. 31 мая. Адрес: МБУК «Районный центр кино и досуга», ул. Первомайская, 4. Время — с 11.00 до 12.30.

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