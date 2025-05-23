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Опрос: нужно ли давать новые названия аллеям Центрального парка?
Фото Алексея Пирязева.

Опрос: нужно ли давать новые названия аллеям Центрального парка?

С таким вопросом администрация парка обратилась к тулякам.

В адрес ГУ ТО «Тульские парки» поступило предложение от одного из посетителей дать пространствам Центрального парка новые названия и изменить уже привычные.

В качестве примеров приведены следующие предложения (орфография сохранена):

  • Аллеи аттракционов — Восточная Аттракционная, от Главной аллеи до Жаворонкова входа, Западная Аттракционная, от Главной до ресторана «Солнышко».
  • Аркадная аллея — часть Главной аллеи под арками от Развлекательной площади до Зелёнопланетной площади.
  • Главная — от ресторана «Пётр Петрович» до Конкурного Поля.
  • Детская — от Фонтанной площади на восток до Восточной аллеи Большого Кольца.
  • Западная аллея — от ул. Первомайской до Альпийской площади.
  • Серебряная аллея — от Альпийской площади до Утиной Плотины.
  • Зоопарковая аллея — от Утиной плотины до Конкурного поля.
  • Аллею Победителей переименовать в Звёздную аллею с пояснениями заслуг и привлекательностей, поскольку на ней нет многих райцентров области и не были победителями места поздних названий — Кимовск, Новомосковск, Суворов, Ясногорск. 
  • На дорожных указателях полезно указать длину аллей между лавками для людей с ограниченной мобильностью. (Например, Серебряная аллея, 430 метров).

Администрация парка спрашивает мнение туляков, нужны ли новые названия? 

Если у вас есть предложения или вы хотите высказаться по этому поводу, пишите на электронную почту [email protected].

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Фотограф:
сегодня, в 19:30 0
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