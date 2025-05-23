Опрос: нужно ли давать новые названия аллеям Центрального парка?

Фото Алексея Пирязева.

В адрес ГУ ТО «Тульские парки» поступило предложение от одного из посетителей дать пространствам Центрального парка новые названия и изменить уже привычные.

В качестве примеров приведены следующие предложения (орфография сохранена):

Аллеи аттракционов — Восточная Аттракционная, от Главной аллеи до Жаворонкова входа, Западная Аттракционная, от Главной до ресторана «Солнышко».

Аркадная аллея — часть Главной аллеи под арками от Развлекательной площади до Зелёнопланетной площади.

Главная — от ресторана «Пётр Петрович» до Конкурного Поля.

Детская — от Фонтанной площади на восток до Восточной аллеи Большого Кольца.

Западная аллея — от ул. Первомайской до Альпийской площади.

Серебряная аллея — от Альпийской площади до Утиной Плотины.

Зоопарковая аллея — от Утиной плотины до Конкурного поля.

Аллею Победителей переименовать в Звёздную аллею с пояснениями заслуг и привлекательностей, поскольку на ней нет многих райцентров области и не были победителями места поздних названий — Кимовск, Новомосковск, Суворов, Ясногорск.

На дорожных указателях полезно указать длину аллей между лавками для людей с ограниченной мобильностью. (Например, Серебряная аллея, 430 метров).

Администрация парка спрашивает мнение туляков, нужны ли новые названия?

Если у вас есть предложения или вы хотите высказаться по этому поводу, пишите на электронную почту [email protected].