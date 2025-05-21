Палаточный лагерь и катание на лодках: в Тульской области пройдет фестиваль «Новые горизонты»

Фото Дмитрия Дзюбина из архива Myslo.

24 и 25 мая в Щекинском районе в городе Советске на берегу Советского водохранилища пройдет фестиваль «Новые горизонты». Среди участников — объединение «Корабелы», поисковый отряд «Звезда», клуб исторической реконструкции «Северная Русь», туристические клубы, общественные организации Тульской области, представители творческих объединений, геологи, археологи, краеведы и путешественники.

Мероприятие посвящено популяризации деятельности Русского географического общества, повышению интереса населения к познанию своей страны и активному отдыху.

В программе фестиваля:

мастер-классы по краеведению, навигации и ориентированию на местности;

заплыв на маломерных судах участников клуба «Корабелы»;

организованный пеший поход по историческим местам и окрестностям и т. д.

Подробнее — в афише:

Вечером участников ждут бардовские песни у костра под звездами и ночевка в палаточном лагере (нужна предварительная регистрация).

Вход свободный. 0+.

Подробности в группе фестиваля ВКонтакте.