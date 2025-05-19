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В Туле появятся еще два новых троллейбуса

В Туле появятся еще два новых троллейбуса

Это новенькие троллейбусы «Авангард» с автономным ходом, их производят на Вологодском механическом заводе.

Один троллейбус поставлен в троллейбусное депо, сейчас он проходит обкатку в вечернее время. Поставка второго троллейбуса запланирована до конца текущей недели. После подготовки необходимой документации и принятии новых единиц транспорта на баланс предприятия, троллейбусы выпустят на линию.

Обновление городского троллейбусного парка начали по инициативе главы администрации Тулы Ильи Беспалова в 2024 году. Были закуплены два троллейбуса, которые работают на городских маршрутах.

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— В прошлом году муниципальное предприятие «Тулгорэлетротранс» приступило к обновлению подвижного состава: были закуплены два новых троллейбуса, которые работают на городских маршрутах. И эту работу мы продолжаем. Скоро на маршруты выйдут еще два новых троллейбуса с автономным ходом. Они низкозольные, оборудованы системами кондиционирования воздуха, видеонаблюдения, бескондукторной оплаты, USB розетками для мобильных устройств. В троллейбусах предусмотрены кнопки связи пассажиров с водителями, места для маломобильных групп населения, — рассказал Myslo Илья Беспалов.

Обновление троллейбусного парка планируют продолжать, исходя из финансовых возможностей. Один троллейбус стоит порядка 27 миллионов рублей. 

Напомним, ранее почти полностью был обновлен автобусный парк МКП «Тулгорэлектротранс». При поддержке губернатора и областного правительства по разным программам приобрели в общей сложности 124 автобуса большой и средней вместимости.

Трамвайный парк пополнили 22 новых вагона «Львенок».

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