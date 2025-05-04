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Умер тульский бизнесмен Сергей Хомяков
Фото из архива Myslo.

Умер тульский бизнесмен Сергей Хомяков

Основателю сервиса скидок «Хомсбокс» было 40 лет.

В Туле умер 40-летний бизнесмен Сергей Хомяков. Трагедия произошла 3 мая. По данным Myslo, смерть не носит криминального характера. 
По одной из версий, Сергей мог отравиться токсичными парами краски. Он занимался ремонтом в подвале гаража.

Следователи проводят процессуальную проверку.

У Сергея Хомякова было несколько бизнес-проектов, самый известный из них — сервис скидок «Хомсбокс». Он участвовал в патриотических и социальных проектах, поддерживал тульский КВН и выступал с лекциями для студентов.

По имеющейся информации, прощание пройдет 6 мая. 

Редакция Myslo выражает соболезнования родным и близким Сергея.

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Автор:
сегодня, в 18:23 0
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