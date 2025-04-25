В выходные в Туле ограничат продажу алкоголя из-за массовых мероприятий

Нас ждет матч «Арсенала» и день рождения «Октавы».

Завтра, 26 апреля, «Октава» отмечает семилетие. Кластер подготовил серию TED-talk выступлений от лидеров индустрии, лекции и мастер-классы по созданию аромасвечей, запуску литературного подкаста, контент-мейкерству и звукорежиссуре, а также инклюзивную программу и мероприятия от ВТШ по робототехнике и геймдизайну. Мероприятие начнется в 10.00.



27 апреля на Центральном стадионе состоится матч 30-го тура Первой лиги между «Арсеналом» и «Ротором» из Волгограда.

Администрация Тулы напоминает, что в связи с действующим законодательством во время проведения массовых мероприятий запрещена продажа алкогольной продукции в радиусе километра от места их проведения.

Ограничения будут действовать во время проведения и в течение трех часов после завершения мероприятий.