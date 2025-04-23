  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Кто ты из фильма «В бой идут одни „старики“» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Кто ты из фильма «В бой идут одни „старики“»

Кто ты из фильма «В бой идут одни „старики“»

Перед вами – очередной тест от Myslo по мотивам классики советского кино.

Фильм «В бой идут одни „старики“» запомнился зрителям не только яркими персонажами и динамичным сюжетом, но и песнями, которые исполняли лётчики «поющей эскадрильи».

Хорошо ли вы знаете эту легендарную киноленту? Сейчас выясним!

Пройти тест

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 10:00 +7
Другие статьи по темам
Событие
тесткиноВ бой идут одни старики

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляков предупредили о заморозках
Туляков предупредили о заморозках
Погода в Туле 27 апреля: мокрый снег, дождь и до +8°С
Погода в Туле 27 апреля: мокрый снег, дождь и до +8°С
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.