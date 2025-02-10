В Тульской области отметят 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Об этом 10 февраля шла речь на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Дмитрия Миляева.

Заместитель губернатора Тульской области Алексей Давлетшин отметил, что в регионе проживают порядка 2800 участников войны в Афганистане.

4 февраля подписан Указ о единовременной выплате ветеранам боевых действий в Афганистане в размере 10 тысяч рублей. Прием заявок начался на прошлой неделе.

Сейчас ветераны уже получают региональные меры поддержки: ежегодную денежную выплату, путевки для летнего отдыха, освобождение от уплаты транспортного налога. В 2024 году по поручению губернатора впервые были предоставлены такие меры поддержки как единовременная денежная выплата к 1 сентября на ребенка, освобождение от платы за детский сад и ряд других мер нематериального характера.

Анализ законодательства субъектов Российской Федерации показал, что указанные меры поддержки реализуются только в Тульской области.

В регионе сформирован план мероприятий, приуроченных к Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В него вошли крупные региональные мероприятия и почти 300 мероприятий муниципального уровня: торжественные мероприятия, митинги, возложения, уроки мужества и концерты. Традиционно пройдут встречи молодежи с ветеранами Афганистана, часы памяти с показом фото героев той войны, кинолектории и выставки. В мероприятиях примут участие представители ветеранских организаций, родственники ветеранов боевых действий, школьники и молодежь.

Кроме того, идет подготовка к фотовыставке «Защитники Родины». На ней будут представлены фотографии династий военных, проживающих в Тульской области, в том числе и ветераны Афганистана.

Дмитрий Миляев напомнил, что на прошлой неделе посетил Музей Победы на Поклонной горе. Вместе с его генеральным директором Александром Школьником принято решение о реализации совместных патриотических проектов.

Губернатор поручил министру труда и социальной защиты Тульской области Татьяне Абросимовой включить Музей Победы в число экскурсионных маршрутов для участников СВО, членов их семей. Министру культуры и туризма региона Татьяне Рыбкиной — подготовить в музее на Поклонной горе выставочную экспозицию, приуроченную к очередной годовщине окончания Тульской оборонительной операции. Министру образования Тульской области Оксане Осташко — организовать участие школьных музеев региона в проекте «Школьный Музей Победы». Совместно с министерством культуры рассмотреть возможность проведения в этом году в Тульской области форума школьных музеев Центрального федерального округа.