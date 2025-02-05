Опубликован список тем итогового сочинения в Тульской области

5 февраля 2025 года во всех регионах страны пройдет итоговое сочинение (изложение). В каждом регионе свои темы.
В комплект тем итогового сочинения Тульской области вошло шесть вариантов.
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128
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Одинаково ли представление о счастье у разных людей?
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224
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Кого можно назвать верным другом?
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323
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Какие жизненные принципы и правила Вы бы постарались сохранить неизменными при любых обстоятельствах?
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421
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Как связаны понятия «дом» и «отечество»?
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522
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В чём сила, а в чём уязвимость природы?
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622
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Как вы понимаете высказывание В. Г. Белинского: «Язык идёт вместе с жизнию народа»?
Примечание. В комплект тем итогового сочинения включено по две темы из каждого раздела банка тем итогового сочинения в соответствии со следующей последовательностью.
Темы 1, 2 «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека».
Темы 3, 4 «Семья, общество, Отечество в жизни человека».
Темы 5, 6 «Природа и культура в жизни человека».