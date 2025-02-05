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Опубликован список тем итогового сочинения в Тульской области
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Опубликован список тем итогового сочинения в Тульской области

Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства образования.

5 февраля 2025 года во всех регионах страны пройдет итоговое сочинение (изложение). В каждом регионе свои темы.

В комплект тем итогового сочинения Тульской области вошло шесть вариантов.

128

Одинаково ли представление о счастье у разных людей?

224

Кого можно назвать верным другом?

323

Какие жизненные принципы и правила Вы бы постарались сохранить неизменными при любых обстоятельствах?

421

Как связаны понятия «дом» и «отечество»?

522

В чём сила, а в чём уязвимость природы?

622

Как вы понимаете высказывание В. Г. Белинского: «Язык идёт вместе с жизнию народа»?

Примечание. В комплект тем итогового сочинения включено по две темы из каждого раздела банка тем итогового сочинения в соответствии со следующей последовательностью.

Темы 1, 2 «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека».

Темы 3, 4 «Семья, общество, Отечество в жизни человека».

Темы 5, 6 «Природа и культура в жизни человека».

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сегодня, в 16:27 +2
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