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На каких улицах Тулы будут делать ямочный ремонт?
Фото пресс-службы администрации Тулы

На каких улицах Тулы будут делать ямочный ремонт?

Администрация города поделилась планами на ямочный ремонт.

На ул. Лермонтова, Тульского Рабочего Полка и в Гарнизонном проезде проведут ямочный ремонт. В работе задействованы 6 бригад и 11 единиц техники. Бригады будут ремонтировать дороги и тротуары, заделывать швы и трещины дорожного полотна. 

За прошлую неделю ямочный ремонт провели на Красноармейском проспекте, улицах Кирова, Каракозова, Оборонной, Фучика, Галкина, Гоголевской, Бундурина, Николая Руднева, Оружейной, проспекте Ленина, в Новомедвенском проезде и Театральном переулке, на ул. Шевченко, 7, ул. Циолковского и Плеханова, в поселке Хомяково, на улицах Вокзальной и Скуратовской, Столетова и М. Смирнова, Войкова, Пузакова, Клары Цеткин и на Калужском шоссе.    

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