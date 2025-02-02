На каких улицах Тулы будут делать ямочный ремонт?

Фото пресс-службы администрации Тулы

На ул. Лермонтова, Тульского Рабочего Полка и в Гарнизонном проезде проведут ямочный ремонт. В работе задействованы 6 бригад и 11 единиц техники. Бригады будут ремонтировать дороги и тротуары, заделывать швы и трещины дорожного полотна.

За прошлую неделю ямочный ремонт провели на Красноармейском проспекте, улицах Кирова, Каракозова, Оборонной, Фучика, Галкина, Гоголевской, Бундурина, Николая Руднева, Оружейной, проспекте Ленина, в Новомедвенском проезде и Театральном переулке, на ул. Шевченко, 7, ул. Циолковского и Плеханова, в поселке Хомяково, на улицах Вокзальной и Скуратовской, Столетова и М. Смирнова, Войкова, Пузакова, Клары Цеткин и на Калужском шоссе.