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Тульские врачи вытащили с того света парня, попавшего в жесткое ДТП с грузовиком 
Фото министерства здравоохранения Тульской области.

Тульские врачи вытащили с того света парня, попавшего в жесткое ДТП с грузовиком 

Молодой человек восстановился спустя полтора года.

19-летний водитель легковушки получил тяжелейшие травмы в результате лобового столкновения с грузовиком. ДТП произошло летом 2023 года. Спустя полтора года мужчина полностью восстановился, рассказали в региональном минздраве. 

При поступлении в стационар пациент находился в состоянии травматического шока. Он получил множественные переломы, черепно-мозговую травму и другие повреждения.

После стабилизации состояния пациента перевели в отделение травматологии и ортопедии больницы скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина. Врачи провели поэтапное хирургическое лечение: малоинвазивный остеосинтез костей и фиксацию аппаратом Илизарова. Затем на протяжении года молодой человек проходил контрольные рентгенограммы и динамические осмотры лечащим врачом.

— Все переломы срослись, функция всех поврежденных сегментов опорно-двигательного аппарата была восстановлена, а металлофиксаторы планово удалены. Мужчина вернулся к привычному образу жизни, — сообщил врач.
 

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Автор:
сегодня, в 16:11 +8
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