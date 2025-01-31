Тульские врачи вытащили с того света парня, попавшего в жесткое ДТП с грузовиком 

Фото министерства здравоохранения Тульской области.

Молодой человек восстановился спустя полтора года.

19-летний водитель легковушки получил тяжелейшие травмы в результате лобового столкновения с грузовиком. ДТП произошло летом 2023 года. Спустя полтора года мужчина полностью восстановился, рассказали в региональном минздраве.

При поступлении в стационар пациент находился в состоянии травматического шока. Он получил множественные переломы, черепно-мозговую травму и другие повреждения.

После стабилизации состояния пациента перевели в отделение травматологии и ортопедии больницы скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина. Врачи провели поэтапное хирургическое лечение: малоинвазивный остеосинтез костей и фиксацию аппаратом Илизарова. Затем на протяжении года молодой человек проходил контрольные рентгенограммы и динамические осмотры лечащим врачом.

— Все переломы срослись, функция всех поврежденных сегментов опорно-двигательного аппарата была восстановлена, а металлофиксаторы планово удалены. Мужчина вернулся к привычному образу жизни, — сообщил врач.

