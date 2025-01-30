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За год туляки позвонили в Роспотребнадзор больше 18 тысяч раз
Фото из архива Myslo.

За год туляки позвонили в Роспотребнадзор больше 18 тысяч раз

Чаще всего жители региона жаловались на некачественные товары.

В 2024 году в региональное управление Роспотребнадзора поступило 18 505 звонков.

Большая часть граждан (13 045) обратились за защитой своих прав как потребителей при покупке некачественных товаров (продовольственных или промышленных), оказания туристских, образовательных, медицинских, физкультурно-оздоровительных услуг.

Остальная часть звонков (5460) касалась вопросов вакцинации, профилактики гриппа и ОРВИ, ВИЧ-инфекции, КВЭ и других клещевых инфекций, качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей, организации питания в общеобразовательных учреждениях, организации отдыха и оздоровления детей.

В ведомстве напомнили, что помимо горячих линий в управлении есть действующий телефон 55-55-50, по которому также можно получить консультацию. 

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Автор:
сегодня, в 15:16 +1
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