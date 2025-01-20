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За год ИИ помог тульским врачам распознать у жителей региона больше 16 тысяч патологий
Фото минздрава Тульской области.

За год ИИ помог тульским врачам распознать у жителей региона больше 16 тысяч патологий

Результаты работы все равно проверяют врачи.

Тульским врачам помогает анализировать цифровые изображения AI-платформа Цельс. За год с помощью искусственного интеллекта эта система помогла обработать более 31 тысячи флюорографических и КТ-снимков, на 16,5 тысячи из них были выявлены патологии. Результаты работы Цельса проверяет врач, рассказали в региональном минздраве. 

С 2024 года в 42 медучреждениях региона внедрили систему поддержки врачебных решений. Она интегрирована с электронными медицинскими картами и упрощает работу медиков: собирает цифровой профиль пациента помогает врачу подобрать наиболее эффективную и безопасную терапию исходя из клинических рекомендаций под нужды конкретного пациента на врачебном приеме.

За год системой обработано почти 200 тысяч медицинских карт пациентов с болезнями системы кровообращения.

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Автор:
сегодня, в 09:41 +1
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