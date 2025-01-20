За год ИИ помог тульским врачам распознать у жителей региона больше 16 тысяч патологий

Фото минздрава Тульской области.

Тульским врачам помогает анализировать цифровые изображения AI-платформа Цельс. За год с помощью искусственного интеллекта эта система помогла обработать более 31 тысячи флюорографических и КТ-снимков, на 16,5 тысячи из них были выявлены патологии. Результаты работы Цельса проверяет врач, рассказали в региональном минздраве.

С 2024 года в 42 медучреждениях региона внедрили систему поддержки врачебных решений. Она интегрирована с электронными медицинскими картами и упрощает работу медиков: собирает цифровой профиль пациента помогает врачу подобрать наиболее эффективную и безопасную терапию исходя из клинических рекомендаций под нужды конкретного пациента на врачебном приеме.

За год системой обработано почти 200 тысяч медицинских карт пациентов с болезнями системы кровообращения.