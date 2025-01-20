Тульские гаишники устроят масштабные проверки автобусов

Фото Сергея Старикова.

Сотрудники Тульской Госавтоинспекции проведут в регионе профилактическое мероприятие «Автобус». Рейд пройдет с 21 по 31 января и будет направлен на соблюдение законодательства при перевозках пассажиров.

Особое внимание будет уделяться транспортным средствам, обслуживающим муниципальные и межмуниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров, также соблюдению водителями режима труда и отдыха, наличию необходимой путевой документации.

Дополнительно инспекторы ДПС проверят техническое состояние транспортных средств — исправность ремней безопасности, износ протектора шин, состояние внешних световых приборов, внесение изменений в конструкцию и т. д.