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Тульские гаишники устроят масштабные проверки автобусов
Фото Сергея Старикова.

Тульские гаишники устроят масштабные проверки автобусов

Рейд пройдет с 21 января.

Сотрудники Тульской Госавтоинспекции проведут в регионе профилактическое мероприятие «Автобус». Рейд пройдет с 21 по 31 января и будет направлен на соблюдение законодательства при перевозках пассажиров.

Особое внимание будет уделяться транспортным средствам, обслуживающим муниципальные и межмуниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров, также соблюдению водителями режима труда и отдыха, наличию необходимой путевой документации.

Дополнительно инспекторы ДПС проверят техническое состояние транспортных средств — исправность ремней безопасности, износ протектора шин, состояние внешних световых приборов, внесение изменений в конструкцию и т. д.

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