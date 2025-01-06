Мокрый снег и гололед: тульских автомобилистов предупреждают о непогоде

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона ожидается снег, мокрый снег, переходящий в дождь, местами ледяной дождь, налипание мокрого снега, сложное отложение, гололед, на дорогах гололедица, местами сильная.
При гололедице МЧС России рекомендует:
- водителям необходимо быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения;
- пешеходам при гололедице стоит отказаться от обуви на высоком каблуке. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор.
- при нахождении на улице не приближайтесь к оборванным или провисшим проводам, слабо закреплённым конструкциям и рекламным щитам.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщай в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».