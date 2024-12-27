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Тульские семьи с детьми могут оформить дополнительную ежемесячную выплату на Госуслугах
Фото Алексея Пирязева

Тульские семьи с детьми могут оформить дополнительную ежемесячную выплату на Госуслугах

На принятие решения властям понадобится меньше месяца.

Семьи с детьми в Тульской области могут оформить дополнительную ежемесячную выплату онлайн. Такая услуга доступна на портале Госуслуг гражданам, которые вместе с ребёнком проживают на территории региона и соответствуют следующим условиям:

Не получают «чернобыльскую» выплату на ребёнка до 3 лет. Среднедушевой доход семьи за три последних календарных месяца, предшествующих четырем месяцам перед обращением, не превышает региональную величину прожиточного минимума на душу населения.

Имеют постоянную регистрацию в Тульской области. Это требование относится как к ребёнку, так и к родителям.

При рождении второго ребёнка, родители могут получить ещё одну выплату на старшего, в возрасте от 1,5 до 3 лет. Кроме того, право на неё имеют родители-студенты и женщины, при рождении первого ребенка, не достигшие на день рождения ребенка 25-летнего возраста.

 

Как оформить выплату?
  • Подать заявление на Госуслугах по этой ссылке;
  • В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления предоставить оригиналы документов.
  • В течение 20 рабочих дней будет принято решение.
  • Уведомление о назначении выплаты появится в личном кабинете, а деньги поступят на указанный банковский счёт.

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