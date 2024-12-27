Тульские семьи с детьми могут оформить дополнительную ежемесячную выплату на Госуслугах

Семьи с детьми в Тульской области могут оформить дополнительную ежемесячную выплату онлайн. Такая услуга доступна на портале Госуслуг гражданам, которые вместе с ребёнком проживают на территории региона и соответствуют следующим условиям:
Не получают «чернобыльскую» выплату на ребёнка до 3 лет. Среднедушевой доход семьи за три последних календарных месяца, предшествующих четырем месяцам перед обращением, не превышает региональную величину прожиточного минимума на душу населения.
Имеют постоянную регистрацию в Тульской области. Это требование относится как к ребёнку, так и к родителям.
При рождении второго ребёнка, родители могут получить ещё одну выплату на старшего, в возрасте от 1,5 до 3 лет. Кроме того, право на неё имеют родители-студенты и женщины, при рождении первого ребенка, не достигшие на день рождения ребенка 25-летнего возраста.
- Подать заявление на Госуслугах по этой ссылке;
- В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления предоставить оригиналы документов.
- В течение 20 рабочих дней будет принято решение.
- Уведомление о назначении выплаты появится в личном кабинете, а деньги поступят на указанный банковский счёт.