Тульские семьи с детьми могут оформить дополнительную ежемесячную выплату на Госуслугах

Фото Алексея Пирязева

Семьи с детьми в Тульской области могут оформить дополнительную ежемесячную выплату онлайн. Такая услуга доступна на портале Госуслуг гражданам, которые вместе с ребёнком проживают на территории региона и соответствуют следующим условиям:

Не получают «чернобыльскую» выплату на ребёнка до 3 лет. Среднедушевой доход семьи за три последних календарных месяца, предшествующих четырем месяцам перед обращением, не превышает региональную величину прожиточного минимума на душу населения.

Имеют постоянную регистрацию в Тульской области. Это требование относится как к ребёнку, так и к родителям.

При рождении второго ребёнка, родители могут получить ещё одну выплату на старшего, в возрасте от 1,5 до 3 лет. Кроме того, право на неё имеют родители-студенты и женщины, при рождении первого ребенка, не достигшие на день рождения ребенка 25-летнего возраста.

Как оформить выплату?