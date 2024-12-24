Николай Воробьев: «Мечты и надежды в жизни каждого ребенка очень важны»

В декабре по всей стране проходит ежегодная акция «Елка желаний», в которой секретарь регионального отделения «Единой России», сенатор РФ Николай Воробьев принял участие. Акция дает возможность сделать реальностью предновогодние мечты многих детей.

Каждый взрослый может подарить ребенку частичку счастья и радости. Сделать это можно, сняв с ёлки специальные шары с детскими желаниями. Николай Юрьевич уже снял один шарик в Совете Федерации и скоро исполнит желание 15-летней Елены, мечтающей о каркасном бассейне. Сегодня в региональном исполкоме сенатор РФ снял еще один шар от 4-летней Миланы из Суворова: девочка любит рисовать, занимается театром кукол, танцует и очень хочет получить в подарок колонку Алису. В Новый год всегда случаются чудеса, поэтому мечта Миланы обязательно исполнится.

– «Единая Россия» традиционно поддерживает эту добрую акцию и старается превратить в реальность заветные мечты детей, подарить настоящее чудо, – говорит Николай Воробьев. – Такие мероприятия не только создают праздничное настроение, но и объединяют людей вокруг добрых дел, позволяя каждому внести свой вклад в счастье детей. Мы все знаем, как важны мечты и надежды в жизни каждого ребенка, и такие акции помогают сделать их более яркими и запоминающимися. Надеемся, что благодаря таким инициативам еще больше детей получат возможность увидеть свои желания осуществленными!», - отметил Николай Юрьевич.