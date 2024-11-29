Вторичная недвижимость в Туле: туляки покупают «двушки»

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Аналитики «Авито Недвижимости» узнали, что на вторичном рынке Тулы чаще всего ищут двухкомнатные квартиры для покупки, а на первичном – «однушки».

В «Авито Недвижимости» изучили, какой формат жилья пользуется наибольшим спросом на платформе среди россиян в ноябре 2024 года. В среднем по стране наиболее востребованными оказались двухкомнатные квартиры (на первичном рынке доля от общего объема спроса составляет 35%, на вторичном — 33%). Однокомнатные квартиры занимают 31% в структуре спроса на первичном рынке и 32% на вторичном рынке.

На вторичном рынке двухкомнатные квартиры лидируют по доле спроса. В Туле это 41%, однокомнатные — 29%. По новостройкам цифры такие: 28% «двушки», 37% «однушки».

Средняя цена на квартиры в Туле такова:

Вторичка: 4,1 млн (однокомнатные), 5,1 (двухкомнатные),

Новостройки: 4,7 млн (однокомнатные), 7,1 (двухкомнатные).

Причину разницы в ценах эксперты видят в площади жилья. Средняя площадь двухкомнатных квартир на вторичном рынке составляет 52 кв. м, на первичном — 60 кв. м. И при поиске объявлений о продаже недвижимости люди выставляют фильтры не по площади, а по комнатности.

— После окончания действия массовой льготной ипотеки ставки по кредитам на первичном и вторичном рынках стали сравнимы. На фоне этого мы наблюдаем небольшой переток спроса из новостроек в сегмент готового жилья. Вторичная недвижимость остается более доступным вариантом для покупки квартиры нужного формата. Более низкая цена по каждому типу комнатности — одно из преимуществ «вторички», — говорят эксперты.